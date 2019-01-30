2019-01-30T06:54:01+03:00
Общество

На подъезде к Сургуту сотрудники ГИБДД массово проверят водителей на трезвость

Югорчан и гостей округ просят отнестись с пониманием к рейду
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Массовая проверка на трезвость водителей сотрудниками ГИБДД запланирована на пятницу, 1 февраля.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, рейд пройдёт на автодороге «Нефтеюганск – левый берег реки Обь», «Подъезд к городу Сургут», улице Сургутская города Нефтеюганск.

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания.

Водителей просят с пониманием отнестись к рейду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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