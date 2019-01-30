На подъезде к Сургуту сотрудники ГИБДД массово проверят водителей на трезвость
Массовая проверка на трезвость водителей сотрудниками ГИБДД запланирована на пятницу, 1 февраля.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, рейд пройдёт на автодороге «Нефтеюганск – левый берег реки Обь», «Подъезд к городу Сургут», улице Сургутская города Нефтеюганск.
Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания.
Водителей просят с пониманием отнестись к рейду.
ИСТОЧНИК KP.RU