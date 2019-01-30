2019-01-30T06:47:27+03:00
Общество

Погода в Югре 30 января: -24 градуса и без осадков

Ночью начнут крепнуть морозы
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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В среду, 30 января, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днём составит -23,-28 ºС, местами -31,-36 ºС, по юго-западным районам -17,-22 ºС.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём: -24,-26 ºС.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер северный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: -24, -29 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, без осадков. Ветер северный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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