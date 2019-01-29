Вакансия стюардессы на частный самолёт из Сургута попала в ТОП самых высокооплачиваемых

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-29T15:39:57+03:00

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Предложение работы для стюардессы из Сургута оказалось в числе самых высокооплачиваемых профессий января 2019 года.

Об этом заявил портал по поиску работы «Зарплата.ру». Специалисты портала накануне опубликовали подборку высокооплачиваемых вакансий России.

Как оказалось, частное агентство из Сургута ищет стюардессу в бизнес-авиацию с зарплатой от 125 тысяч рублей. В числе требований - владение английским языком, доброжелательность, стрессоустойчивость. Опыт работы не важен.

Новость уже попала в соцсети и вызвала бурю шуток среди югорчан. Так один из мужчин спрашивает под постом, сколько стоит операция по смене пола.

Отметим, что зарплата стюардессы из Сургута уступает вакансии врача-офтальмолога по выплатам: в специализированной клинике готовы предложить врачу зарплату от 150 до 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU