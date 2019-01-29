На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» из-за ДТП запущено реверсивное движение
Жесткое ДТП с участием трёх автомобилей случилось в Нефтеюганском районе сегодня, 29 января.
Как сообщает «Уралуправдор», авария случилась около 15:35 по местному времени на 643-м км трассы «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
Движение на участке было перекрыто. В 16:20 было запущено реверсивное движение. О погибших и пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы и сотрудники полиции.
Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом ограничения движения.
Отметим, что трасса в Нефтеюгаснком районе, часто мелькает в сводках о ДТП. Основаная причина ДТП - нарушение водителями правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU