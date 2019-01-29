2019-01-29T15:25:03+03:00
Происшествия

На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» из-за ДТП запущено реверсивное движение

Столкнулись сразу три автомобиля
Алена Кульмухаметова
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На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренные службыНа месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренные службыФото: Татьяна Коркина
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Жесткое ДТП с участием трёх автомобилей случилось в Нефтеюганском районе сегодня, 29 января.

Как сообщает «Уралуправдор», авария случилась около 15:35 по местному времени на 643-м км трассы «ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Движение на участке было перекрыто. В 16:20 было запущено реверсивное движение. О погибших и пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы и сотрудники полиции.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом ограничения движения.

Отметим, что трасса в Нефтеюгаснком районе, часто мелькает в сводках о ДТП. Основаная причина ДТП - нарушение водителями правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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