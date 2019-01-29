«Министр финансов РФ» обманула жителя Югры на четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-29T14:56:29+03:00

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Желание получить полмиллиона рублей за некачественные лекарства так овладело белоярцем, что он не заметил, как лишился собственных денег. Мужчину не смутило, что он не покупал препараты на такую огромную сумму, однако «лёгкие» деньги ввели его в заблуждение.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югры, на мобильный телефон жителя поселения Белый яр Сургутского района позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей Министерства финансов РФ. Звонившая сообщила, что лекарственные средства, заказанные им ранее, признаны поддельными и теперь ему положена компенсация в размере 500 тысяч рублей.

Чтобы получить деньги, мужчине необходимо было сначала уплатить за сохранность наличных, а затем страховку. После чего оказалось, что сумма компенсации составит 840 тысяч рублей, но потребуется провести еще один платеж.

В результате пострадавший тремя платежами перечислил около 250 тысяч рублей. И только после беседы с сыном он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.