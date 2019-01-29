Весной в Югорске введут в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-29T14:38:51+03:00

Он вместит более двух тысяч зрителей

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное совещание о ходе строительства объектов капитального строительства. На нём говорили о сдаче физкультурно-спортивного комплекса в Югорске.

Комплекс, который готов на 99 процентов, с универсальным игровым залом состоит из тренажерного зала, сауны, фитнес-центра, универсального игрового зала, универсального тренировочного зала, аквапарка, кафе-бара, бильярдной, конференц-зала. Пропускная способность комплекса 390 человек в час, количество зрителей - 2 172 человек; общая площадь здания - 17 968,42 кв. м.

- Срок ввода в эксплуатацию по контракту 31 марта 2019 года. Сезонные работы у нас выполнены в полном объеме, завершаются работы по испытанию технических устройств и всех систем инженерно-технического обеспечения, монтаж технологического оборудования, - сообщил первый заместитель главы города Югорск Сергей Голин.

В настоящее время на объекте проводится итоговая проверка Службы жилищного и строительного надзора со сроком завершения 1 февраля.