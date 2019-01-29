Николай Брыкин высоко оценил работу по патриотическому воспитанию молодежи Нижневартовска

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-29T14:06:42+03:00

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Депутат Государственной Думы от Тюменской области Николай Брыкин, работающий в эти дни в Нижневартовске, высоко оценил работу городских властей и общественных ветеранских организаций по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Сегодня народный избранник встретился с членами общественной организации «Застава-86» и побывал в школе №5.

Николай Брыкин обсудил с ветеранами-пограничниками насущные вопросы работы, а также перспективы деятельности на текущий год, возможность реализации совместных проектов по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Ветераны-пограничники показали депутату Госдумы музей организации, рассказали о той работе, которую сегодня они ведут в школах – проводят уроки мужества, организуют различные спортивные соревнования патриотической направленности.

Встреча с ветеранами-пограничниками Нижневартовска. Фото администрации школы №5

Далее Николай Брыкин принял участие в мероприятии, посвященном 50-летию вооруженного конфликта на острове Даманский. Проект реализуется по инициативе ветеранов-пограничников и учащихся школы № 5 Нижневартовска. Депутат увидел выступления юнармейцев. Ребята продемонстрировали, как они владеют сборкой и разборкой оружия.

Затем Николаю Брыкину показали школьный музей и рассказали о работе поискового отряда, который ежегодно отправляется на поиски пропавших во времена Великой Отечественной войны бойцов в Крым. Из экспедиций ребята, как правило, привозят элементы быта и вооружения солдат, пополняя коллекцию экспонатов музея.

Завершающим аккордом мероприятия стал небольшой концерт, в ходе которого Николай Брыкин вручил заслуженным ветеранам пограничных войск благодарности депутата Государственной Думы за выдающийся вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

Мероприятие, посвященное 50-летию вооруженного конфликта на острове Даманский. Фото администрации школы №5

- Накануне мне также удалось встретиться с главой города Нижневартовска Василием Тихоновым. Мы обсудили насущные вопросы развития системы образования. Сегодня город достаточно активно расстраивается, в связи с чем возникает вопрос обеспечения новых микрорайонов учреждениями образования. Глава города рассказал, как решается эта задача, - пояснил Николай Брыкин.

Депутат добавил, что в рамках встречи также шла речь о реализации программ по переселению населения их ветхого аварийного жилья, функционирования системы ЖКХ, решение других социально значимых вопросов.

Завтра, 30 января, Николай Брыкин проведет прием граждан. Предварительно, желание поговорить с депутатом Госдумы изъявили шесть человек. Затем народный избранник встретится с главой Нижневартовского района Борисом Соломатиным.

Напомним, Николай Брыкин стал депутатом Государственной Думы с 18 сентября 2016 года. Он был выдвинут в федеральный парламент от большой Тюменской области. На своем посту он курирует три территории - Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, юг Тюменской области.