Налоговая пыталась отнять у жителя Нижневартовска «Лексус»
Мужчина заплатил им и оставил автомобиль себе
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Арест дорогого автомобиля заставил рассчитаться с долгами жителя Нижневартовска.
Как сообщает пресс-служба судебных приставов города, вартовчанин стал должником по исполнительному производству в пользу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Югре на сумму в один миллион 500 тысяч рублей.
Мужчина решение суда во время не исполнил, в связи с чем, судебный пристав - исполнитель наложил арест на автомобиль марки «Lexus», принадлежащий мужчине на праве собственности.
Не желая расставаться со своим автомобилем, мужчина нашёл деньги и погасил задолженность перед взыскателем в полном объеме.