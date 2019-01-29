2019-01-29T13:46:23+03:00
Общество

Налоговая пыталась отнять у жителя Нижневартовска «Лексус»

Мужчина заплатил им и оставил автомобиль себе
Алена Кульмухаметова
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Арест дорогого автомобиля заставил рассчитаться с долгами жителя Нижневартовска.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов города, вартовчанин стал должником по исполнительному производству в пользу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Югре на сумму в один миллион 500 тысяч рублей.

Мужчина решение суда во время не исполнил, в связи с чем, судебный пристав - исполнитель наложил арест на автомобиль марки «Lexus», принадлежащий мужчине на праве собственности.

Не желая расставаться со своим автомобилем, мужчина нашёл деньги и погасил задолженность перед взыскателем в полном объеме.

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