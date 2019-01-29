Жителей Ханты-Мансийска ждут на игру «Загадки Менделеева»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-29T13:29:40+03:00

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Музей геологии, нефти и газа в День российской науки – 8 февраля проведёт интеллектуальную битву тех, кто интересуется наукой о веществах - химией.

Игра музейный QUIZ «Загадки Менделеева», посвящённая 150-летию периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Представители корпоративных, студенческих, школьных команд проявят свои знания в области химии и периодической системы химических элементов.

Музейный QUIZ – аналог современных популярных игр, где победить может и профессиональный химик, знающий все законы, и обладатель железной логики, следующий за интуицией.

Для участия необходимо собрать команду из пяти человек и отправить заявку до 6 февраля 2019 года на электронную почту SbrodovaOE@muzgeo.ru.

Удивительные открытия, зрелищные химические опыты, каверзные вопросы и масса положительных эмоций ждут всех участников Музейного QUIZа.