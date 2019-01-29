Житель Пыть-Яха вместо желаемого кредита получит срок

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-29T12:57:41+03:00

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Взять кредит в полтора миллиона рублей у жителя Пыть-Яха не получилось, хотя справки о заработной плате были многообещающими.

Как сообщает прокуратура Пыть-Яха, местный житель обвиняется в покушении на мошенничество в сфере кредитования, в крупном размере.

Установлено, что обвиняемый, с целью незаконного получения кредита в филиале ПАО «Запсибкомбанк», предоставил в кредитное учреждение заведомо ложные сведения о своих доходах. Однако получить деньги он не смог, поскольку был задержан правоохранительными органами в офисе банка.

В результате преступных действий мог быть причине ущерб кредитной организации в размере более 1,5 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.