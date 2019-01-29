Житель Пыть-Яха вместо желаемого кредита получит срок
Взять кредит в полтора миллиона рублей у жителя Пыть-Яха не получилось, хотя справки о заработной плате были многообещающими.
Как сообщает прокуратура Пыть-Яха, местный житель обвиняется в покушении на мошенничество в сфере кредитования, в крупном размере.
Установлено, что обвиняемый, с целью незаконного получения кредита в филиале ПАО «Запсибкомбанк», предоставил в кредитное учреждение заведомо ложные сведения о своих доходах. Однако получить деньги он не смог, поскольку был задержан правоохранительными органами в офисе банка.
В результате преступных действий мог быть причине ущерб кредитной организации в размере более 1,5 млн. рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.