Житель Уссурийска оформил микрозаймы на сто жителей Сургута
Купить персональные данные жителей одного из самых финансово-благополучных регионов России для жителя Уссурийска оказалось не проблема. После этого сразу сотня сургутян стали должны банкам разные сумм денег.
Как сообщает полиция Югры, сотрудниками полиции Сургута совместно с коллегами из полиции по Приморскому краю и при силовой поддержке Росгвардии был задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств в отношении жителей Югры.
Установлено, что 28-летний житель Уссурийска, используя персональные данные югорчан, в сети Интернет, от их имени оформлял микрозаймы на сумму от 5 до 20 тысяч рублей. Сумма ущерба от действий злоумышленника составила порядка полутора миллионов рублей.
Потерпевшими стали около 100 сургутян. О том, что сургутяне являются должниками, они узнавали от представителей финансовых организаций.
Установлено, что персональные данные злоумышленник приобрел на одном из запрещенных сайтов в Российской Федерации.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».