Житель Уссурийска оформил микрозаймы на сто жителей Сургута

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-29T12:41:25+03:00

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Купить персональные данные жителей одного из самых финансово-благополучных регионов России для жителя Уссурийска оказалось не проблема. После этого сразу сотня сургутян стали должны банкам разные сумм денег.

Как сообщает полиция Югры, сотрудниками полиции Сургута совместно с коллегами из полиции по Приморскому краю и при силовой поддержке Росгвардии был задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств в отношении жителей Югры.

Установлено, что 28-летний житель Уссурийска, используя персональные данные югорчан, в сети Интернет, от их имени оформлял микрозаймы на сумму от 5 до 20 тысяч рублей. Сумма ущерба от действий злоумышленника составила порядка полутора миллионов рублей.

Потерпевшими стали около 100 сургутян. О том, что сургутяне являются должниками, они узнавали от представителей финансовых организаций.

Установлено, что персональные данные злоумышленник приобрел на одном из запрещенных сайтов в Российской Федерации.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».