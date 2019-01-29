Кондинец на деньги пенсионера купил девушке шубу и сапоги

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-29T11:59:37+03:00

Парень надеялся, что нетрезвый мужчина не вспомнит, кому отдал банковскую карту

Изменить размер текста: A A

Трезвый ум нетрезвого мужчины подвел под уголовную статью 19-летнего жителя Кондинского района.

В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району обратился местный 60-летний житель с заявлением о краже.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 60-летний местный житель заявил о краже банковской карты и денег.

Полицейские задержали вора. Им оказался неработающий ранее судимый 19-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что в день кражи он пришел в гости к своему односельчанину попросить в долг денег. Хозяин дома, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил сходить к ближайшему терминалу и снять с банковской карты необходимую ему сумму, при этом сообщив ПИН-код.

Молодой человек, решил, что его знакомый в силу своего опьянения не вспомнит кому он передавал карту, снял 106 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению: часть потратил на себя, а на оставшиеся деньги купил шубу и сапоги для девушки.

Банковская карта заявителя была изъята в ходе проведения личного досмотра подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.