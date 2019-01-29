Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе «Семья – основа государства»

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-29T11:53:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Конкурс творческих работ «Семья – основа государства» состоится в Ханты-Мансийском автономном округе. Заявки на участие принимаются с 1 по 22 марта. Его организатором выступил окружной Департамент социального развития.

По информации организаторов, на конкурс принимаются творческие работы, отражающие значимость семейного уклада жизни, бережного отношения к семейным традициям, положительный опыт семейного воспитания, с учетом объявленных в Югре Года семьи и в Российской Федерации Года театра по следующим номинациям: «Любительский семейный театр»; «Судьба моей семьи – в судьбе Югры»; «Семейные трудовые династии»; «Отец – ответственная должность».

Заявку и материалы можно направить на адрес электронной почты: ShuldikovaEA@admhmao.ru, или участник предоставляет лично на электронном носителе по адресу: Ханты-Мансийск, улица Мира, 14-А, кабинет 504.