Телефон и банковская карта стали добычей югорских воришек в минувшие сутки

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-29T11:23:08+03:00

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Дружба закончилась после потери дорогих вещей сразу у вдух жителей Югры. С заявлениями о краже они обратились в полицию.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины подозреваемого в краже. Находясь в квартире заявителя на улице Набережная посёлка Излучинск, при совместном распитии спиртных, похитил у заявителя сотовый телефон стоимостью 10 500 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

В Югорске сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже 29-летняя женщина, которая похитила банковскую карту заявителя и в дальнейшем рассчитывалась за покупки в магазинах.

Возбуждены уголовные дела.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированные кражи. Арестован 1 человек. Зарегистрировано 45 преступлений, раскрыто 28, из них: один случай мошенничества, 12 краж и 4 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.