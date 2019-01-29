Телефон и банковская карта стали добычей югорских воришек в минувшие сутки
Дружба закончилась после потери дорогих вещей сразу у вдух жителей Югры. С заявлениями о краже они обратились в полицию.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины подозреваемого в краже. Находясь в квартире заявителя на улице Набережная посёлка Излучинск, при совместном распитии спиртных, похитил у заявителя сотовый телефон стоимостью 10 500 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.
В Югорске сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже 29-летняя женщина, которая похитила банковскую карту заявителя и в дальнейшем рассчитывалась за покупки в магазинах.
Возбуждены уголовные дела.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированные кражи. Арестован 1 человек. Зарегистрировано 45 преступлений, раскрыто 28, из них: один случай мошенничества, 12 краж и 4 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.