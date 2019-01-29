Общественники Нефтеюганска требуют объяснений по поводу событий в мэрии

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-29T10:58:18+03:00

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Общественники Нефтеюганска подготовили официальный запрос во все государственные инстанции с требованием дать разъяснения ситуации, произошедшей в администрации города 24 января.

Внеочередное заседание общественного совета состоялось в администрации Нефтеюганска 28 января. Причиной тому послужило обращение от жителей города, поступившее на имя председателя совета Александра Муравского. В нем жители высказали крайнюю обеспокоенность теми событиями, которые произошли в местной администрации 24 января.

Свою позицию на внеочередном заседании высказали не только общественники, но и представители администрации и депутатского корпуса.

- Что это было? Кто проводил данное мероприятие? В администрацию Нефтеюганска на сегодняшний день не поступило никаких официальных заявлений. Мы также находимся в недопонимании. На данный момент пресс-служба готовит письма в средства массовой информации по всей стране, а их было порядка 800, с требованием опубликовать опровержение тех материалов, которые были размещены, - прокомментировал ситуацию Павел Прокопович, заместитель главы города Нефтеюганска.

Под официальным запросом, подготовленным общественниками Нефтеюганска, подпишутся и жители. Пикет по сбору подписей в Нефтеюганске уже начался. Для желающих расписаться под документом организовали 30 точек по всему городу. Сбор продлится до конца этой недели.