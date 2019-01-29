Житель Сургута, утопивший в бассейне сауны подругу, признан невменяемым

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-29T10:54:00+03:00

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Жительница Сургута отправилась с возлюбленным в сауну, но живой оттуда не вернулась. Мужчина утопил подругу в бассейне.

По информации следственного комитета Югры, накануне следователи Сургута завершили расследование уголовного дела, возбужденного в апреле 2018 года по факту убийства 28-летней женщины.

Трагедия случилась вечером 25 апреля между посетителями сауны - мужчиной и женщиной. Между нетрезвой парой произошла ссора, во время которой мужчина утопил потерпевшую в бассейне.

Проведенная в ходе расследования психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим заболеванием и совершил уголовно-наказуемое деяние в состоянии невменяемости. В этой связи, после выполнения полного объема следственных действий, следователем вынесено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера – помещения мужчины в психиатрический стационар.