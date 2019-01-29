2019-01-29T10:29:56+03:00
Общество

Питание школьников в Югре будет регулировать закон

В округе родителей волнует новая система субсидирования
Алена Кульмухаметова
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Фото с майл руФото с майл ру
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На общественном совете по реализации Стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 года обсудили проблемы организации торгов, уровень охвата детей округа питанием и его контроль.

- С целью исключения самодеятельности, наносящей вред здоровью детей в этом отношении, считаю необходимым создать окружной закон об организации питания детей в образовательных организациях нашего региона, — сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее в Югре инициировали создание рабочей группы, куда войдут представители сферы образования и родительской общественности. Цель — определение единых и понятных подходов организации и контроля качества питания в школах региона.

С 2019 года изменен механизм межбюджетного регулирования — в муниципалитеты переданы дописточники пополнения местных бюджетов. Так, решения об организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях для нельготных категорий школьников принимаются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с федеральным законодательством.

Отметим, что в большинстве муниципалитетов школьники питаются по прежней схеме. А вот в четырех муниципалитетах родителям стало накладно оплачивать обеды в школьных столовых.

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