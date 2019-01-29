2019-01-29T09:57:31+03:00
Происшествия

Молодые женщины из Лангепаса крали детские товары, а после торговали ими в сети

Злоумышленницы причастны к совершению шести краж
Алена Кульмухаметова
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Полицейские устанавливают причастность югорчанок к совершению аналогичных преступлений на территории округа. Задержать их удалось благодаря заявлению о краже товара руководителя одного из сетевых магазинов по продаже детских товаров из Лангепаса.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как две женщины похищают товар и беспрепятственно покидают магазин. Сотрудниками уголовного розыска были установлены личности, а впоследствии и задержаны сами подозреваемые. Ими оказались местные жительницы в возрасте 25 и 30 лет.

Выяснилось, что югорчанки причастны к совершению шести краж. С октября прошлого года по январь текущего они похитили товар на сумму более 77 тысяч рублей. Похищенное детское питание и предметы личной гигиены для детей они продавали через интернет-сайты. Защитные антикражные этикетки снимали с помощью подручных средств, после чего покидали магазин.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

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