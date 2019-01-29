2019-01-29T09:43:12+03:00
Общество

В Югру идут морозы до - 50 градусов

Жителям округа рекомендуют не перегревать электроводку
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Югорчане заглянули в метеосводки на ближайшие дни и были ошарашены. На округ надвигаются трескучие морозы. Так, в пабликах Сургута подписчики делятся скринами с Гисметео, где на 1 февраля столбики термометров опустятся до -41 градуса.

Между тем, самые жуткие холода придется пережить жителям Нижневартовского района.

Так, уже 30 января ожидается ветер северный, 2 м/сек, температура днем -31 -38, ночью -42 -43; 31 января - ветер северный, 2 м/сек, температура днем -41 -43, ночью -45 -47; 1 февраля – ветер северо-западный, 4 м/сек, температура днем -43 -46, ночью -49 -50; 2 февраля – ветер северо-восточный, 1-4 м/сек, температура днем -42 -43, ночью -39 -35;

Югорчанам спасатели рекомендуют позаботиться о пожарной безопасности жилья. Все виды отопления (печное, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев, а также не перегружать электропроводку.

Автовладельцам, в связи с низкими температурами воздуха: без особой необходимости не выезжайте за пределы своих населенных пунктов. При необходимости используйте придорожные кафе в качестве пунктов обогрева.

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