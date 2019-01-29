2019-01-29T09:29:02+03:00
Происшествия

В Нижневартовске во дворе водитель иномарки сбил пенсионерку

Женщине понадобилась помощь медиков
Алена Кульмухаметова
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Фото ГИБДД НижневартовскаФото ГИБДД Нижневартовска
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За неполный январь 2019 года в Нижневартовске под колёса авто попал десятый пешеход. Последнее ДТП случилось 28 января около восьми утра.

Как сообщает ГИБДД Нижневартовска, водитель за рулём «Тойота», двигаясь внутри двора по улице Менделеева со стороны улиц Мира в сторону улицы Северная, в районе дома 30А при развороте налево сбил 63-летнюю женщину. Пенсионерка получила телесные повреждения и доставлена в приемный покой для оказания ей медицинской помощи.

Данный факт дорожно-транспортного происшествия стал десятым с начала текущего года, где телесные повреждения получают пешеходы, при этом только в одном случае, причиной возникновения ДТП стало нарушение правил дорожного движения пешеходом, в остальных случаях пешеходы травмированы по причине водителей-нарушителей.

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