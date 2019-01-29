В Нижневартовске на полигон вывезли 3700 кубометров снега

СЕГОДНЯ 08:58 2019-01-29T08:58:50+03:00

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Коммунальные службы Нижневартовска продолжают работу по очистке улично-дорожной сети города, а также микрорайонов от снега.

По информации администрации города, в минувшие выходные для этого было направлено свыше 310 единиц техники, а на специализированный полигон вывезено более 3700 кубометров осадков.

Отметим, что за невывезенный снег и снежные горы предусмотрены штрафы. За повторные нарушения штраф увеличивается, гражданин может заплатить от 3 000 до 5 000 рублей, должностное лицо – от 10 000 до 20 000 рублей, юридическое лицо – от 30 000 до 60 000 рублей.

Как сообщили в управлении муниципального контроля администрации города, с начала года было составлено 24 протокола за нарушение Правил порядка очистки и вывоза снега. Штраф придется заплатить как управляющим компаниям, так и собственникам земельных участков.

Кроме того, выдано 74 предостережения о недопущении нарушений существующих Правил.