В Пыть-Яхе сын помог новому знакомому обчистить счета своей матери
Куда делись почти 50 тысяч рублей с банковской карты жительницы Пыть-Яха, выясняют полицейские. Оказалось, что преступнику помог собственный сын женщины.
Полицейские установили, что сын 36-летней женщины познакомился в Интернете с неизвестным, который предложил ему сыграть на ставку, продемонстрировав скриншоты своих выигрышей. После непродолжительной переписки молодой человек перечислил со своего киви-кошелька 100 рублей. Переписка продолжалась на протяжении нескольких дней, где неизвестный озвучивал суммы побед.
Через неделю злоумышленник известил, что общая сумма выигрыша составляет 15 тысяч рублей и чтобы вывести деньги, необходимо сообщить номер карты и CCD-код с обратной стороны. После того, как молодой человек предоставил все необходимые данные, страница мошенника стала недоступна и, испугавшись, он вернул карту матери, ничего не сказав.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, с банковского счета потерпевшей в течение нескольких дней было списано в общей сумме более 47 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».