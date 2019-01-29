За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали 6 человек

СЕГОДНЯ 08:33 2019-01-29T08:33:39+03:00

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В Сургуте водитель отечественной легковушки выехал на перекрёсток «на красный» и врезался в иномарку. Пострадали оба водителя.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:03 на перекрестке улиц Щепеткина – Рыбников в городе Сургут, водитель за рулём «ВАЗ» выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Рав-4». В результате происшествия, водители получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили ранения.

Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и 5 – за отказ от медицинского освидетельствования. 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.