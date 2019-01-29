2019-01-29T08:33:39+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали 6 человек

Задержаны пять нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

В Сургуте водитель отечественной легковушки выехал на перекрёсток «на красный» и врезался в иномарку. Пострадали оба водителя.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:03 на перекрестке улиц Щепеткина – Рыбников в городе Сургут, водитель за рулём «ВАЗ» выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Рав-4». В результате происшествия, водители получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили ранения.

Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и 5 – за отказ от медицинского освидетельствования. 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Сургута, утопивший в бассейне сауны подругу, признан невменяемым
Питание школьников в Югре будет регулировать закон
Молодые женщины из Лангепаса крали детские товары, а после торговали ими в сети
В Югру идут морозы до - 50 градусов
В Нижневартовске во дворе водитель иномарки сбил пенсионерку
В Нижневартовске на полигон вывезли 3700 кубометров снега
В Пыть-Яхе сын помог новому знакомому обчистить счета своей матери
В Сургуте судят бухгалтера за кражу с фирмы 3 миллионов рублей
Мобильное приложение «Социальный путеводитель Югры» стало навигатором для жителей округа
Погода в Югре 29 января: -15 градусов и метель
В Нижневартовске состоится «Лыжня России»
Житель Нефтеюганска прошёл опрос за 6 тысяч рублей
Должникам из Ханты-Мансийска отправят 15 тысяч СМСок
В Нижневартовске во время разбойного нападения налётчики ранили продавца
В Югре инспекторы Природнадзора проверяют лесовозы
Житель Нижневартовска за несуществующую запчасть для авто отдал 18 тысяч рублей
Депутат Госдумы Николай Брыкин проведет прием граждан в Нижневартовске
В Нефтеюганске задержан «под кайфом» водитель «Мерседеса»