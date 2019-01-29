В Сургуте судят бухгалтера за кражу с фирмы 3 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:55 2019-01-29T07:55:53+03:00

Деньги она переводила около года

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Выданная на руки карта с пин-кодом позволила бухгалтеру фирмы совершать операции, не привлекая руководство. Жительница Сургута обвиняется в мошенничестве, путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Как сообщает прокуратура Югры, обвиняемая, выполняя обязанности по ведению бухгалтерского учета в ООО «Аэротел», похитила более 3 миллионов рублей с расчетного счета Общества.

В период времени с февраля по декабрь 2016 года руководитель общества передал обвиняемой банковскую карту с пин-кодом для выполнения финансовых операций. Воспользовавшись этим, злоупотребляя доверием руководства, она переводила деньги с расчетного счета организации на указанную банковскую карту и в последующем снимала через банкомат. Кроме того, переводила деньги на расчетный счет подконтрольной себе фирме, в которой злоумышленница является руководителем, указывая основанием перевода несуществующие взаиморасчеты.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.