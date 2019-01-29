Мобильное приложение «Социальный путеводитель Югры» стало навигатором для жителей округа

СЕГОДНЯ 07:29 2019-01-29T07:29:29+03:00

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Новое мобильное приложение «Социальный путеводитель Югры» станет удобным навигатором по социальным услугам, доступным жителям Ханты-Мансийского автономного округа.

Вводя информацию о себе и своей жизненной ситуации, югорчанин получает перечень доступных социальных услуг и мер социальной поддержки. Причем, как для себя, так и для членов семьи. Рождение ребенка, выход на пенсию, уход за ребенком, беременность – в этих и других ситуациях будет составлен свой пакет услуг.

Если выбранная услуга представляется в электронном виде, можно сразу подать заявление через портал Госуслуг.

«Социальный путеводитель Югры» содержит актуальную базу данных услуг и мест их получения, автоматически пополняемую с Портала открытых данных Югры.

Приложение доступно для платформ iOS и Android.