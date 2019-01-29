2019-01-29T07:02:42+03:00
Общество

Погода в Югре 29 января: -15 градусов и метель

Почти по всей территории округа идёт снегопад
Алена Кульмухаметова
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Сегодня в Югре снег и метелиСегодня в Югре снег и метелиФото: Татьяна Коркина
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Во вторник, 29 января в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь, слабая метель. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -12,-17 ºС, местами -19,-24 ºС.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём: -13,-15 ºС.

В Сургуте облачно и снегопад. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -15 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и снегопад. Ветер западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха: -13, -15 градусов.

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