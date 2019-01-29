Погода в Югре 29 января: -15 градусов и метель
Во вторник, 29 января в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь, слабая метель. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -12,-17 ºС, местами -19,-24 ºС.
В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём: -13,-15 ºС.
В Сургуте облачно и снегопад. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -15 градусов.
В Нижневартовске пасмурно и снегопад. Ветер западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха: -13, -15 градусов.