2019-01-28T15:29:13+03:00
Общество

В Нижневартовске состоится «Лыжня России»

Принять участие можно только при регистрации
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске началась подготовка к одному из самых массовых зимних спортивных соревнований. 9 февраля на Комсомольском озере состоится 37-ая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2019».

Как сообщает портал администрации города Нижневартовск, к участию в мероприятии приглашаются профессиональные спортсмены и любители зимних видов спорта. В спортивных забегах могут принять участие вартовчане самого разного возраста. Протяженность дистанций составит от одного до пяти километров.

Программой мероприятия также предусмотрены спортивные забеги и прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по бегу на лыжах.

Регистрация и допуск участников забега ВФСК «ГТО», спортивного и массового забегов, а также выдача нагрудных номеров будет проходить в ФСК «Юбилейный» 9 февраля с 9 часов до 13 часов 40 минут.

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