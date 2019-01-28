Житель Нефтеюганска прошёл опрос за 6 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-28T14:50:46+03:00

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Житель Нефтеюганска решил подзаработать на опросе, но вместо этого потерял свои «кровные».

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в полицию Нефтеюганска обратился местный житель. Он пояснил, что на электронную почту поступило письмо от имени одного из банков с предложением пройти опрос за денежное вознаграждение. 37-летний мужчина прошел по предложенной в письме ссылке и ответил на вопросы. Для подтверждения личных данных ему необходимо было перевести деньги и получить после этого вознаграждение. Выполнив условия, потерпевший лишился 6 тысяч рублей.

Со слов заявителя, о мошенничествах на сайтах-дублерах он знал. Однако, внешний вид ресурса оказался настолько правдоподобным, что потерпевший не сразу заподозрил обман.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.