Житель Нефтеюганска прошёл опрос за 6 тысяч рублей
Житель Нефтеюганска решил подзаработать на опросе, но вместо этого потерял свои «кровные».
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в полицию Нефтеюганска обратился местный житель. Он пояснил, что на электронную почту поступило письмо от имени одного из банков с предложением пройти опрос за денежное вознаграждение. 37-летний мужчина прошел по предложенной в письме ссылке и ответил на вопросы. Для подтверждения личных данных ему необходимо было перевести деньги и получить после этого вознаграждение. Выполнив условия, потерпевший лишился 6 тысяч рублей.
Со слов заявителя, о мошенничествах на сайтах-дублерах он знал. Однако, внешний вид ресурса оказался настолько правдоподобным, что потерпевший не сразу заподозрил обман.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.