Должникам из Ханты-Мансийска отправят 15 тысяч СМСок

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-28T14:35:48+03:00

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Около 15 тысяч СМС с напоминанием о задолженности за электроэнергию было направлено в тестовом режиме муниципальным предприятием «Городские электрические сети» жителям Ханты-Мансийска в конце декабря 2018 года.

По информации портала администрации города Ханты-Мансийск, с января 2019 года подобная практика смс-информирования будет введена на постоянной основе. Рассылка будет осуществляться после 20 числа каждого месяца по итогам произведенных начислений.

- Напоминание о задолженности за электроэнергию позволит многим потребителям вовремя произвести оплату и как следствие избежать начисления пени за просрочку платежа, а также не допустить введения ограничения на потребление энергоресуса, - уверен директор МП «ГЭС» Владимир Ушаков.

Стоит отметить, что на сегодняшний день сумма задолженности населения окружного центра за потребленную электроэнергию составляет порядка 20 миллионов рублей.

Изменения, внесённые в законодательство с 1 января 2017 года, позволяют ресурсоснабжающим организациям информировать потребителей о наличии задолженности за коммунальные услуги, в том числе, с помощью смс.