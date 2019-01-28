2019-01-28T13:47:55+03:00
Происшествия

В Нижневартовске во время разбойного нападения налётчики ранили продавца

Женщина находится в больнице
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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За 15 тысяч рублей из кассы продавец полуфабрикатов чуть не лишилась жизни. Налётчики ранили её, требуя деньги.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, накануне в одном из сетевых магазинов по продаже полуфабрикатов произошло разбойное нападение на продавца. Потерпевшая была госпитализирована в городскую больницу.

Полицейские установили, что двое неизвестных вошли в магазин и потребовали от 50-летней женщины деньги из кассы. Получив отказ, один из злоумышленников, ранил ножом продавца. После чего, похитив из кассы 15 тысяч рублей, мужчины скрылись с места происшествия.

Оперативники задержали налётчиков. Ими оказались ранее судимые 49-летний и 33-летний местные жители. Известно, что подозреваемые привлекались к уголовной ответственности за нанесение побоев и совершение угона.

В настоящее время преступники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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