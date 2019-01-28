В Югре инспекторы Природнадзора проверяют лесовозы
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Природнадзором проводится операция «Лесовоз».
Так в Кондинском районе в границах Леушинского участкового лесничества проведено мероприятие по контролю в лесах, направленное на выявление и фиксацию нарушений, в том числе связанных с транспортировкой древесины без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа, либо оформленного с нарушением требований Лесного кодекса РФ.
На лесных дорогах осмотрено семь лесовозов, транспортирующих заготовленную древесину – нарушений при перевозке древесины не выявлено.
Мероприятия по пресечению нарушений требований лесного законодательства, связанных с транспортировкой древесины, а также с учетом и сделок с ней, продолжаются.