2019-01-28T13:39:33+03:00
Общество

В Югре инспекторы Природнадзора проверяют лесовозы

Нарушений пока не выявлено
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Природнадзора ЮгрыФото с сайта Природнадзора Югры
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В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Природнадзором проводится операция «Лесовоз».

Так в Кондинском районе в границах Леушинского участкового лесничества проведено мероприятие по контролю в лесах, направленное на выявление и фиксацию нарушений, в том числе связанных с транспортировкой древесины без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа, либо оформленного с нарушением требований Лесного кодекса РФ.

На лесных дорогах осмотрено семь лесовозов, транспортирующих заготовленную древесину – нарушений при перевозке древесины не выявлено.

Мероприятия по пресечению нарушений требований лесного законодательства, связанных с транспортировкой древесины, а также с учетом и сделок с ней, продолжаются.

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