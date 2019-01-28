Житель Нижневартовска за несуществующую запчасть для авто отдал 18 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-28T13:28:47+03:00

После перевода денег телефон мошенников стал вне зоны действия сети

Изменить размер текста: A A

Покупка коробки передач на автомобиль дорого вышла жителю Нижневартовска. Мужчина остался без денег и товара.

По информации пресс-службы полиции Нижневартовска, потерпевший рассказал, что он искал в сети Интернет автоматическую коробку передач для своего автомобиля. На неустановленном сайте он увидел информацию о продаже необходимой детали.

Позвонив по номеру, указанному на сайте, договорился с продавцом о приобретении детали. Обсудив условия сделки, с электронной почты интернет магазина прислали договор c реквизитами для оплаты товара.

Пострадавший оплатил 18000 рублей. После этого продавец должен был выслать накладную по отправке товара, но перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».