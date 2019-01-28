2019-01-28T12:49:17+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске задержан «под кайфом» водитель «Мерседеса»

Мужчина возил собой запрещённые вещества
Алена Кульмухаметова
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Инспекторы ДПС сразу заметили, что состояние водителя «Мерседеса» вызывает вопросы. Однако пройти медосвидетельствование он отказался.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, по внешним признакам 32-летний водитель «Мерседеса» находился в состоянии опьянения. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. При проверке документов стражи порядка установили, что ранее югорчанин привлекался к административной ответственности и по решению суда был лишен водительских прав.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили сверток с веществом светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотиком общей массой около 7 граммов.

Выяснилось, что вещество мужчина приобрел через сеть Интернет для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за наркотики и за нарушение ПДД.

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