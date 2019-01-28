2019-01-28T12:44:12+03:00
Общество

В Сургуте солдатам пишут «сладкие письма»

Адресаты расскажут, как идёт служба
Алена Кульмухаметова
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Фото предоставлено "Почтой России"Фото предоставлено "Почтой России"
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Акция «Сладкое письмо солдату», организованная сургутским Центром детского творчества, проходит уже в девятый раз. Отправить посылку военнослужащему можно в двух отделениях почтовой связи города, день приема и отправки посылок в рамках проекта состоится 31 января.

Мероприятие проводится в преддверии Дня защитника Отечества. Всем сургутянам предлагают сформировать адресные именные «сладкие посылки» с подарками и поздравлениями для солдат-срочников, призванных на военную службу города.

В благотворительном мероприятии могут принять участие все желающие, отправив военнослужащим письма и открытки, поздравления с 23 февраля, приложив к ним сладости.

Отправив «Сладкое письмо солдату», жители города могут получить ответное письмо. В них солдаты расскажут подрастающему поколению о том, как они несут службу.

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