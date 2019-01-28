В Югру идут трескучие морозы

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-28T12:32:01+03:00

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Югорчанам придётся вновь утепляться. Синоптики обещают резкое похолодание. Уже завтра местами по округу столбики термометров опустятся до -25,-30 ºС, при прояснениях -31,-36 ºС.

В этой связи Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно осторожными на дороге в связи с похолоданием.

В условиях низких температур рекомендуется водителям быть предельно внимательными, проявлять особую осторожность при управлении автомобилем. Недостаточная видимость увеличивает опасность при движении в сложных условиях. Водителям, по возможности, советуют воздержаться от дальних автомобильных поездок, передвигаться только на исправных автомобилях, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи.

Кроме того, автомобилистам следует быть более внимательными и в пределах городской среды. Во время морозов пешеходы зачастую надевают капюшоны и могут не заметить движущегося транспорта.