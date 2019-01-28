Суд Нижневартовска не смягчил наказание наркосбытчице

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-28T12:20:39+03:00

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Восемь с половиной лет тюремного заключения предстоит отбыть вартовчанке. Осужденная в своей жалобе просила смягчить наказание. Апелляционной инстанцией жалоба осужденной на жёсткий приговор суда оставлена без удовлетворения.

Как сообщает прокуратура Югры, прокурор в суде апелляционной инстанции отстоял законность приговора Нижневартовского городского суда в отношении наркосбытчицы. Женщина признана виновной в совершении особо тяжкого преступления - покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Женщина в мае 2018 года приобрела более 142 граммов наркотиков, однако реализовать их не успела, поскольку была задержана сотрудниками полиции.

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.