2019-01-28T12:20:39+03:00
Происшествия

Суд Нижневартовска не смягчил наказание наркосбытчице

Женщину задержали в крупной партией наркотиков
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Восемь с половиной лет тюремного заключения предстоит отбыть вартовчанке. Осужденная в своей жалобе просила смягчить наказание. Апелляционной инстанцией жалоба осужденной на жёсткий приговор суда оставлена без удовлетворения.

Как сообщает прокуратура Югры, прокурор в суде апелляционной инстанции отстоял законность приговора Нижневартовского городского суда в отношении наркосбытчицы. Женщина признана виновной в совершении особо тяжкого преступления - покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Женщина в мае 2018 года приобрела более 142 граммов наркотиков, однако реализовать их не успела, поскольку была задержана сотрудниками полиции.

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске во время разбойного нападения налётчики ранили продавца
В Югре инспекторы Природнадзора проверяют лесовозы
Житель Нижневартовска за несуществующую запчасть для авто отдал 18 тысяч рублей
Депутат Госдумы Николай Брыкин проведет прием граждан в Нижневартовске
В Нефтеюганске задержан «под кайфом» водитель «Мерседеса»
В Сургуте солдатам пишут «сладкие письма»
В Югру идут трескучие морозы
Условный срок получила жительница Нижневартовска за избиение сотрудника ДПС
Жительница Ханты-Мансийска назвала код и лишилась 86 тысяч рублей
В Ханты-Мансийской больнице запретили партнерские роды
В Нягани задержаны фигуранты разбойного нападения на салон сотовой связи
В Югре спасатели вызволили из полыньи двух человек
Нефтеюганские полицейские задержали с партией наркотиков жительницу Пойковского
В Сургуте паллиативную помощь будет оказывать «Наджа Альянс»
Штраф в 200 тысяч рублей за пьяную езду заплатит житель Радужного
Жители Югры сдали на капремонт 3 миллиарда 105 миллионов рублей
Сургутянке пришлось вернуть украденные стиральную машину и телевизор
Погорельцам из Новоаганска власти выделят до 30 тысяч рублей на семью
В Сургуте семья с маленькими детьми из-за пожара в квартире осталась без средств к существованию
Рецидивистка из Ханты-Мансийска похитила с банковской карты 64 тысячи рублей
За минувшие выходные в Югре в 16 ДТП пострадали 21 человек
Погода в Югре 28 января: -19 градусов и небольшой снег
Для когалымцев предпенсионного возраста работает пункт по вопросам соблюдения трудового законодательства
В Сургутском районе горел гусеничный трактор