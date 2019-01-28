Условный срок получила жительница Нижневартовска за избиение сотрудника ДПС

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-28T11:59:24+03:00

Оскорбляла, кричала, а потом и вовсе дала оплеуху нетрезвая вартовчанка стражу порядка

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Оскорбляла, кричала, а потом и вовсе дала оплеуху нетрезвая вартовчанка стражу порядка. Подобной обиды полицейский снести не мог.

Накануне Нижневартовский городской суд признал виновной 24-летнюю вартовчанку в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе дома 64 по улице Омской в Нижневартовске девушка публично оскорбила инспекторов ДПС. Грубо ругалась в присутствии посторонних граждан. После чего, вартовчанка ударила инспектора.

Суд назначил дебоширке наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, с возложением обязанностей.