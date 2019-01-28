Жительница Ханты-Мансийска назвала код и лишилась 86 тысяч рублей
Мошенники нашли женщину по объявлению
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Преступники продолжают поджидать доверчивых жителей Югры на популярных сайтах объявлений. Чаще всего люди добровольно называют личные коды.
Так поступила и 38-летняя жительница Ханты-Мансийска.
- На сайте бесплатных объявлений женщина разместила информацию о продаже мебели.
Вскоре ей позвонил мужчина и предложил внести задаток за товар. Заявительница сообщила номер банковской карты, а также код доступа к лицевому счету, пришедший ей в смс-сообщении. После чего с банковского счета горожанки были списаны денежные средства в сумме 86000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.
По данному факту возбуждено уголовное дело.