Жительница Ханты-Мансийска назвала код и лишилась 86 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-28T11:49:51+03:00

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Преступники продолжают поджидать доверчивых жителей Югры на популярных сайтах объявлений. Чаще всего люди добровольно называют личные коды.

Так поступила и 38-летняя жительница Ханты-Мансийска.

- На сайте бесплатных объявлений женщина разместила информацию о продаже мебели.

Вскоре ей позвонил мужчина и предложил внести задаток за товар. Заявительница сообщила номер банковской карты, а также код доступа к лицевому счету, пришедший ей в смс-сообщении. После чего с банковского счета горожанки были списаны денежные средства в сумме 86000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.