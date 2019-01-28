2019-01-28T11:49:51+03:00
Происшествия

Жительница Ханты-Мансийска назвала код и лишилась 86 тысяч рублей

Мошенники нашли женщину по объявлению
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Преступники продолжают поджидать доверчивых жителей Югры на популярных сайтах объявлений. Чаще всего люди добровольно называют личные коды.

Так поступила и 38-летняя жительница Ханты-Мансийска.

- На сайте бесплатных объявлений женщина разместила информацию о продаже мебели.

Вскоре ей позвонил мужчина и предложил внести задаток за товар. Заявительница сообщила номер банковской карты, а также код доступа к лицевому счету, пришедший ей в смс-сообщении. После чего с банковского счета горожанки были списаны денежные средства в сумме 86000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске во время разбойного нападения налётчики ранили продавца
В Югре инспекторы Природнадзора проверяют лесовозы
Житель Нижневартовска за несуществующую запчасть для авто отдал 18 тысяч рублей
Депутат Госдумы Николай Брыкин проведет прием граждан в Нижневартовске
В Нефтеюганске задержан «под кайфом» водитель «Мерседеса»
В Сургуте солдатам пишут «сладкие письма»
В Югру идут трескучие морозы
Суд Нижневартовска не смягчил наказание наркосбытчице
Условный срок получила жительница Нижневартовска за избиение сотрудника ДПС
В Ханты-Мансийской больнице запретили партнерские роды
В Нягани задержаны фигуранты разбойного нападения на салон сотовой связи
В Югре спасатели вызволили из полыньи двух человек
Нефтеюганские полицейские задержали с партией наркотиков жительницу Пойковского
В Сургуте паллиативную помощь будет оказывать «Наджа Альянс»
Штраф в 200 тысяч рублей за пьяную езду заплатит житель Радужного
Жители Югры сдали на капремонт 3 миллиарда 105 миллионов рублей
Сургутянке пришлось вернуть украденные стиральную машину и телевизор
Погорельцам из Новоаганска власти выделят до 30 тысяч рублей на семью
В Сургуте семья с маленькими детьми из-за пожара в квартире осталась без средств к существованию
Рецидивистка из Ханты-Мансийска похитила с банковской карты 64 тысячи рублей
За минувшие выходные в Югре в 16 ДТП пострадали 21 человек
Погода в Югре 28 января: -19 градусов и небольшой снег
Для когалымцев предпенсионного возраста работает пункт по вопросам соблюдения трудового законодательства
В Сургутском районе горел гусеничный трактор