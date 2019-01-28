В Ханты-Мансийской больнице запретили партнерские роды

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-28T13:12:20+03:00

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Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается в Югре. Образовательные учреждения один за другим закрываются на карантин.

Накануне окружная клиническая больница Ханты-Мансийска также ввела карантинные мероприятия с 25 января 2019 года.

В связи с этим запрещено посещение пациентов стационарного отделения, проведение партнерских родов. Также сотрудники должны обязательно носить медицинские маски при симптомах респираторного заболевания или контакте с пациентами с признаками ОРВИ. Полный список ограничений можно отследить на сайте ОКБ.

В пресс-службе ОКБ просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не пренебрегать разработанными эпидемиологическими мерами профилактики.