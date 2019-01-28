В Нягани задержаны фигуранты разбойного нападения на салон сотовой связи

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-28T11:03:19+03:00

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Накануне продавцу салона сотовой связи пришлось пережить шок. На торговую точку был совершён налёт. Преступники, угрожая разбитым горлышком бутылки, забрали деньги и скрылись.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Нягани поступило сообщение от продавца одного из салонов сотовой связи о совершении разбойного нападения. Продавец рассказала, что двое неизвестных ворвались в магазин и, угрожая горлышком от разбитой бутылки, похитили из кассового аппарата 7 тысяч рублей.

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

На одной из улиц города оперативники заметили мужчин схожих с приметами подозреваемых. Они были доставлены в отдел полиции. Полицейские установили, что молодые люди, в возрасте 25 и 26 лет, причастны к совершению преступления. В ходе личного досмотра у одного из задержанных обнаружены похищенные деньги.

Установлено, что деньги налётчики планировали потратить в одном из развлекательных центров города.

В настоящее время один преступник находится под стражей, второй - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.