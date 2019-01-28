2019-01-28T10:54:49+03:00
Спасатель

В Югре спасатели вызволили из полыньи двух человек

Их снегоход провалился на озере
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Помощь медиков мужчинам не понадобилась, а вот без спасателей им вряд ли удалось бы вернуться домой.

Как сообщает «Центроспас-Югория», спасателям Кондинского района поступило сообщение, что на озере Щучье снегоходы застряли в полынье, самостоятельно люди выбраться не могут, требуется эвакуация.

Сотрудники службы прибыли к месту вызова, где обнаружили двух 35 и 43 летних мужчин. В медицинской помощи они не нуждались. Пострадавших эвакуировали до садово-огороднического товарищества «Кузьмич».

В связи с низкой температурой воздуха на территории Ханты-Мансийского округа жителям и гостям Югры рекомендуют не выезжать далеко за пределы населенных пунктов.

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