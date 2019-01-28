2019-01-28T10:37:37+03:00
Происшествия

Нефтеюганские полицейские задержали с партией наркотиков жительницу Пойковского

Ей грозит серьёзный срок
Алена Кульмухаметова
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Полицейские заключили под стражу наркоторговкуПолицейские заключили под стражу наркоторговкуФото: Татьяна Коркина
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Югорчанка планировала сбывать на территории округа наркотики, но прибыльный бизнес прикрыли наркополицейские.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков в Нефтеюганском районе была задержана 33-летняя жительница Пойковского, по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

У злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, которым, по заключению экспертов, оказался наркотик синтетического происхождения массой около 80 граммов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по двум статьям. Женщине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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