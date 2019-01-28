2019-01-28T09:58:10+03:00
Общество

В Сургуте паллиативную помощь будет оказывать «Наджа Альянс»

Тяжелобольных пациентов переводят из «Золотого сердца»
Алена Кульмухаметова
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Победителем конкурса на оказании паллиативной медицинской помощи признана частная медицинская организация Сургута «Наджа Альянс», соглашение с которой вступит в силу уже 2 февраля 2019 года. Об этом сообщает окружной департамент.

«Наджа Альянс» - это известная медицинская организация в Сургуте, имеющая 20-летний опыт на рынке медицинских услуг.

Напомним, что в течение последних двух лет паллиативную медицинскую помощь в Сургуте оказывала частная медицинская организация «Золотое сердце» на основании соглашения, заключенного с окружным департаментом здравоохранения по итогам конкурсного отбора в 2017 году.

По словам директор департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, срок соглашения с данной организацией истекает 1 февраля 2019 года, автоматического продления документа не предусмотрено.

- Организация «Золотое сердце» также заявлялась на конкурс этого года, но по объективным причинам не смогла стать победителем. Препятствием для ее участия стало наличие задолженности по налогам, - прокомментировал руководитель профильного ведомства.

Он также добавил, что на сегодняшний день «Золотое сердце» оказывает медицинскую помощь 56 тяжелобольным пациентам, большая часть которых будет переведена в «Наджа Альянс» до 2 февраля. Некоторых из них на время переведут в государственные медицинские учреждения, имеющие лицензии по оказанию паллиативной помощи.

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