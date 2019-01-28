2019-01-28T09:52:53+03:00
Происшествия

Штраф в 200 тысяч рублей за пьяную езду заплатит житель Радужного

Мужчина не первый раз совершает это правонарушение
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Выпил алкоголь, сел за руль автомобиля и поехал кататься житель города Радужный. Как оказалось в таком виде полицейские задерживают мужчину не впервые.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, мировой судья Радужнинского судебного района признал виновным местного жителя в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления.

Выяснилось, что подсудимый ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и был лишен права управления транспортными средствами.

В ноябре 2018 года он вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа размером 200 тысяч рублей.

Также водитель лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

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