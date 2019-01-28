Жители Югры сдали на капремонт 3 миллиарда 105 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-28T09:32:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Выбора оплачивать или нет взносы за капремонт у жителей Ханты-Мансийского автономного округе нет. Строчка оплаты затерялась среди других коммунальных услуг в единой квитанции. С нового года взносы за капремонт приходят в единой квитанции вместе с платой за электроэнергию.

Накануне югорский фонд капитального ремонта подвёл итоги собираемости взносов на капремонт в муниципальных образованиях Югры.

За 2018-й год собственникам помещений в ХМАО было начислено 3 млрд. 225 млн. рублей. Они оплатили 3 млрд. 105 млн. рублей. То есть в 2018 году в целом по автономному округу собираемость составила более 96%. Задолженность составила 110 миллионов рублей.

При этом портал правительства сообщает, что в ряде муниципалитетов собираемость превысила 100%. Так, в Покачах она составила более 104,1%, в Сургуте – 102,1%, в Сургутском районе 100,5%, в Нижневартовске – 100,09%. Пресс-служба фонда капремонта уточняет: собираемость более 100% говорит о том, что люди в этих населённых пунктах начали гасить долги за прошлые периоды и оплачивать взносы наперёд.