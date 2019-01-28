2019-01-28T09:00:14+03:00
Происшествия

Сургутянке пришлось вернуть украденные стиральную машину и телевизор

Бытовой техникой она не успела воспользоваться
Алена Кульмухаметова
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Кражу стиральной машины, телевизора и другой бытовой техники обнаружили жильцы квартиры из посёлка Солнечный Сургутского района. Хозяева вещей обратились в полицию.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, стражи порядка выяснили, что вором оказалась сильная 38-летняя женщина, которая, находясь в Солнечный в одной из квартир по улице Молодежной, совершила кражу имущества на общую сумму 35 000 рублей. Сотрудники полиции изъяли похищенное. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

Ещё один силач задержан за кражу в Сургуте. 28-летний мужчина похитил из гаража по улице Индустриальной две чугунные гири и блин от штанги, причинив заявителю ущерб на сумму более 7000 рублей.В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

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