Погорельцам из Новоаганска власти выделят до 30 тысяч рублей на семью
Глава Нижневартовского района Борис Саломатин поручил оказать материальную помощь пострадавшим жильцам дома 6 по улице Новая посёлка городского типа Новоаганск.
Известно, что помощь будет оказана 10 семьям, зарегистрированным по данному адресу. В настоящее время в Новоаганске находятся 7 семей.
«В оперативном порядке им оказывается помощь в сборе документов для рассмотрения на комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации» - сообщает администрация Нижневартовского района на официальном сайте.
Суммы помощи от администрации весьма скромные: до пятнадцати тысяч рублей − для преодоления трудной жизненной ситуации и до тридцати тысяч рублей − для преодоления экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации.
Напомним, многоквартирный жилой двухэтажный дом по улице Новая сгорел дотла в ночь на 24 января поступило 24 января.
В больницу с места пожара с диагнозом «отравление продуктами горения» были доставлены четыре человека. Детей среди пострадавших нет. Также известно об одном погибшем. Это 55-летний мужчина.
Всего в доме проживало 16 человек, из них 4 детей.
В настоящий момент проводится расселение граждан в жилые помещения маневренного фонда. Заселено 3 семьи, остальные временно разместились у родственников. Имеются жилые помещения для всех пострадавших от пожара.