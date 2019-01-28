Погорельцам из Новоаганска власти выделят до 30 тысяч рублей на семью

СЕГОДНЯ 08:53 2019-01-28T08:53:00+03:00

Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Сейчас идёт сбор документов для оказания матпомощи

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Глава Нижневартовского района Борис Саломатин поручил оказать материальную помощь пострадавшим жильцам дома 6 по улице Новая посёлка городского типа Новоаганск.

Известно, что помощь будет оказана 10 семьям, зарегистрированным по данному адресу. В настоящее время в Новоаганске находятся 7 семей.

«В оперативном порядке им оказывается помощь в сборе документов для рассмотрения на комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации» - сообщает администрация Нижневартовского района на официальном сайте.

Суммы помощи от администрации весьма скромные: до пятнадцати тысяч рублей − для преодоления трудной жизненной ситуации и до тридцати тысяч рублей − для преодоления экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации.

Напомним, многоквартирный жилой двухэтажный дом по улице Новая сгорел дотла в ночь на 24 января поступило 24 января.

В больницу с места пожара с диагнозом «отравление продуктами горения» были доставлены четыре человека. Детей среди пострадавших нет. Также известно об одном погибшем. Это 55-летний мужчина.

Всего в доме проживало 16 человек, из них 4 детей.

В настоящий момент проводится расселение граждан в жилые помещения маневренного фонда. Заселено 3 семьи, остальные временно разместились у родственников. Имеются жилые помещения для всех пострадавших от пожара.