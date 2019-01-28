2019-01-28T08:25:10+03:00
Происшествия

В Сургуте семья с маленькими детьми из-за пожара в квартире осталась без средств к существованию

Возгорание произошло из-за замыкания электропроводки
Алена Кульмухаметова
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Квартира выгорела полностьюКвартира выгорела полностьюФото: Татьяна Коркина
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Квартира на седьмом этаже, расположенная в доме на улице Комсомольская, вспыхнула 27 января. Погибших нет, но емья осталась без средств к существованию.

Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, звонок о возгорании поступил спасателям в 16:18 в воскресенье. В доме №42 по улице Комсомольской в Сургуте горела квартира на 7 этаже.

На месте работали 6 единиц спецтехники и 19 человек личного состава. По предварительной информации, пожар произошёл из-за замыкания электропроводки.

Квартира полностью выгорела. Проживающая в ней семья с двумя маленькими детьми осталась без средств к существованию и вещей. Соседи и неравнодушные горожане в соцсетях кинули клич и организовали сбор средств.

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