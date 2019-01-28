2019-01-28T07:59:40+03:00
Происшествия

Рецидивистка из Ханты-Мансийска похитила с банковской карты 64 тысячи рублей

Женщина была судима за аналогичное преступление
Алена Кульмухаметова
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На очередное дело пошла 22-летняя жительница Ханты-Мансийска. Девушку задержали по горячим следам.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Ханты-Мансийска возбуждено уголовное дело в отношении девушки. Подозреваемая похитила 64 000 рублей с карты 32-летнего пострадавшего. Отметим, ранее злоумышленница привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 99 преступлений, раскрыто 72, из них: один случай угона, грабеж, 11 краж и 18 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. За прошедшие сутки раскрыто 17 ранее зарегистрированных преступлений, из них: 11 краж и 5 мошенничеств.

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