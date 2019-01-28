За минувшие выходные в Югре в 16 ДТП пострадали 21 человек

СЕГОДНЯ 07:31 2019-01-28T07:31:33+03:00

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Жёсткое ДТП случилось в Ханты-Мансийске с участием двух легковушек. Пострадала 23-летняя пассажирка и водитель иномарки.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, 26 января в 21:05 на улице Строителей в Ханты-Мансийске, водитель за рулём «ВАЗ 21213», не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке «Мицубиси Лансер».

В результате происшествия, водители и пассажирка автомобиля «Мицубиси Лансер».

С 25 по 27 января на территории округа зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 человек получил ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 34 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 14 – за отказ от медицинского освидетельствования и 12 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 51 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.